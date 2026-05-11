Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/5, U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia.

Ảnh: AFC.

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 14h trên sân vận động chính của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc). Trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh Youtube AFC Asian Cup. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Đẫy là màn đọ sức quan trọng, không chỉ để xác định đội vào bán kết mà còn tìm ra chủ nhân của tấm vé suất tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Xét về thực lực, U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì U17 nữ Australia thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa Lebanon 1-1, cơ hội chiến thắng cho U17 nữ Việt Nam không phải là không có. Nếu so với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên thì Australia chính là đối thủ "mềm nhất" có thể của thầy trò HLV Masahiko Okiyama.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/5, giải hạng Nhì Quốc gia bước vào lượt trận thứ 9. Bảng A diễn ra 3 trận đấu: CLB Trẻ CAHN vs PVF (15h30), Phù Đổng vs Trẻ Hà Nội FC (16h), Trẻ Đà Nẵng vs TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh (16h). Bảng B có 3 trận: Cần Thơ vs Tây Ninh (15h), Gia Định vs Vĩnh Long (15h) và Lâm Đồng vs Quảng Ngãi (15h).