Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5: U17 Việt Nam đấu UAE

Thứ Tư, 07:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5, tâm điểm sẽ là trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 UAE ở giải U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5, trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 UAE ở giải U17 châu Á 2026 sẽ là màn so tài được chờ đợi nhất. Hai đội sẽ ra sân tranh tài lúc 0h rạng sáng 14/5 theo giờ Việt Nam trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah (Saudi Arabia).

U17 Việt Nam gặp UAE ở trận đấu quyết định. (Ảnh: VFF).

Sau hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn diễn biến khó lường khi cả bốn đội đều còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết, đồng thời hướng tới suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết.

Ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup nếu đánh bại U17 UAE. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 6 điểm, đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen hoặc xếp nhì nếu U17 Hàn Quốc giành chiến thắng.

Trong trường hợp hòa U17 UAE, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu U17 Yemen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và xếp trên U17 Yemen nhờ hơn điểm số hoặc thành tích đối đầu.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5, CLB Nam Định sẽ đối đầu với CLB Selangor (Malaysia) vào lúc 17h30 trên sân Thiên Trường ở trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á. 

Ở trận lượt đi, CLB Nam Định đã để thua Selangor 1-2 trên sân khách nên nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện V-League cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trong trận lượt về. Nếu hòa hoặc thua, CLB Nam Định sẽ dừng bước. Trong khi dó, nếu 90 phút chính thức trận lượt về kết thúc với chiến thắng cách biệt 1 bàn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.

Trong khi đó, hôm nay sẽ là ngày khai mạc của giải Cúp Quốc gia nữ 2026 với những trận đấu đầu tiên. Vào lúc 16h, CLB TP.HCM sẽ gặp Hà Nội I trong khi Thái Nguyên T&T đối đầu Hà Nội II lúc 19h.

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup 2025/2026, Man City sẽ so tài với Chelsea để tìm ra nhà vô địch.

Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm ở Hàng Đẫy?
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026, CAHN lên ngôi vô địch sớm nếu đánh bại Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á: Nam Định vượt khó
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, CLB Nam Định quyết tâm vượt khó để giành quyền vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi.

