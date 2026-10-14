Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10, sự chú ý sẽ dồn về sân chơi Cúp C2 châu Á 2026/2027, nơi đại diện V-League là CLB Thể Công Viettel sẽ có trận đấu gặp đội chủ nhà Persib Bandung (Indonesia). Cuộc đọ sức này sẽ bắt đầu lúc 19h15 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

Ảnh: Hoài Thương.

Đây được đánh giá là trận đấu khó khăn của Thể Công Viettel khi đại diện Việt Nam đang gặp khó khăn về lực lượng với những ca chấn thương liên tiếp. Trong khi đó, đội chủ nhà Persib Bandung đang có phong độ rất cao với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng.

Về lực lượng, Persib sở hữu đến 11 ngoại binh nên trong trận đấu ở Cúp C2 châu Á, họ có thể sử dụng tối đa cầu thủ ngoại để chiếm ưu thế trước Thể Công Viettel.

Trong đội hình của Persib Bandung có Ragnar Oratmangoen và Thom Haye vừa cùng ĐT Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó là hàng loạt gương mặt đã lên tuyển Indonesia trước đây như Sandy Walsh, Marc Klok, Kakang Rudianto hay Beckham Putra.

Trận đấu này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thể Công Viettel cần phải giành ít nhất 1 điểm để không bị các đối thủ bỏ quá xa.