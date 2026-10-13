Đội cuối bảng V-League gặp khó về lực lượng trước trận "chung kết ngược"

Tại vòng 4 V-League 2026/2027, CLB Đồng Nai sẽ có trận đấu trên sân của Bắc Ninh. Đây được ví như "chung kết ngược" sớm của mùa giải khi Đồng Nai đang xếp cuối bảng với 3 trận toàn thua còn Bắc Ninh cũng mới chỉ có 3 điểm.

Sau những gì đã diễn ra từ đầu mùa giải, Bắc Ninh là đội được đánh giá cao hơn về lực lượng cũng như chất lượng lối chơi. Thêm vào đó, đội bóng phía Bắc còn được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu tới.

Ảnh: VPF.

Về phần Đồng Nai, đội bóng này không chỉ có lực lượng hạn chế hơn mà còn đang không sở hữu được những cầu thủ tốt nhất. Theo đó, Lê Văn Sơn tiếp tục bị treo giò do thẻ đỏ đã phải nhận ở vòng 3. Ngoài ra, tiền đạo ngoại binh được kỳ vọng là Majdevac cũng chưa chắc ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

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Thiếu vắng một số nhân tố quan trọng sẽ mang đến bài toán khó với Đồng Nai trong việc tìm kiếm điểm số tại sân Việt Yên của Bắc Ninh. Nếu không giành được ít nhất 1 điểm, Đồng Nai sẽ để đối thủ bỏ rất xa trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trận Bắc Ninh vs Đồng Nai sẽ diễn ra lúc 18h ngày 18/10 tới trên sân vận động Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh).