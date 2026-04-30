Lịch thi đấu bán kết lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26

Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu bán kết lượt về mùa giải 2025/26 được người hâm mộ quan tâm sau hai trận đấu kịch tính ở lượt đi. PSG đã có chiến thắng 5-4 khi gặp Bayern Munich ở lượt đi nên trận lượt về giữa hai đội nhận được sự chờ mong lớn của người hâm mộ.

“Cơn mưa” bàn thắng ở trận lượt đi là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một màn đối đầu kịch tính ở lượt về. Cả PSG và Bayern Munich đều có hàng công với bộ ba tấn công rất đáng sợ tại cúp C1 châu Âu mùa này.

Dù được đánh giá có phần nhỉnh hơn khi đang là đương kim vô địch, PSG vẫn có nguy cơ trở thành cựu vương khi đá trên sân khách ở lượt về. Bayern Munich đang thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu lớn khi vượt qua Real Madrid, giờ là thử thách tiếp theo mang tên PSG.

Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa Arsenal vs Atletico Madrid được đánh giá vẫn sẽ chặt chẽ. Cả hai đội đều hướng tới lối chơi an toàn, đồng thời trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những pha phản công nhanh.

Lịch thi đấu bán kết lượt về cúp C1 châu Âu:

6/5 2h00 Arsenal - Atletico Madrid

7/5 2h00 Bayern Munich – PSG