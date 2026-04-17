Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/4, sôi động những trận đấu tiếp theo của giải hạng Nhất Quốc gia và V-League 2025/2026.

Tại giải hạng Nhất, sẽ có 2 trận của vòng 15 diễn ra trong ngày hôm nay 17/4. Vào lúc 16h trên sân Bà Rịa, Đại Học Văn Hiến sẽ có trận đấu với CLB Bóng đá TP.HCM. Đây là 2 CLB đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. CLB Bóng đá TP.HCM xếp hạng 4 với 24 điểm trong khi Đại Học Văn Hiến xếp ngay sau với 1 điểm ít hơn.

Nếu đội bóng nào có chiến thắng, đội bóng đó sẽ có cơ hội gia nhập tốp ba trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành vé lên chơi ở V-League mùa giải sau.

Vào lúc 17h trên sân Nha Trang sẽ là trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Niên TP.HCM. Đây là cơ hội để Khánh Hòa có thêm 3 điểm, nhằm tiếp tục cuộc đua giành vé thăng hạng khi Thanh Niên TP.HCM là CLB đang xếp cuối bảng và chưa thắng được trận nào kể từ đầu mùa.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/4, V-League sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất vòng 19. Trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Hà Nội FC sẽ đón tiếp đội khách CLB TP.HCM lúc 19h15. Với phong độ cao của Đỗ Hoàng Hên, thầy trò HLV Kewell được kỳ vọng sẽ có thêm 3 điểm khi được đá trên mặt sân quen thuộc trước đối thủ luôn thi đấu rất kém trên sân khách.