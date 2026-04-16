Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 16/4: Sôi động tứ kết Cúp C2 châu Âu

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 16/4 rạng sáng 17/4, loạt trận tứ kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026 sẽ sôi động diễn ra.

Ở khung 23h45, Celta Vigo tiếp đón Freiburg trong bối cảnh đã thua đậm 0-3 ở lượt đi. Đại diện Tây Ban Nha buộc phải chơi tấn công tất tay, trong khi Freiburg đang có phong độ ghi bàn ấn tượng với 8 pha lập công trong 2 trận gần nhất tại Cúp C2 châu Âu.

Đến 02h00 rạng sáng 17/4, ba cặp đấu còn lại sẽ đồng loạt diễn ra với nhiều kịch bản khó lường. Aston Villa nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 trước Bologna, nhưng HLV Unai Emery chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa để tránh bất ngờ.

Trong khi đó, Nottingham Forest và Porto bước vào màn tái đấu với thế cân bằng sau trận hòa 1-1 ở lượt đi. Lợi thế sân nhà có thể giúp Nottingham chơi chủ động hơn, nhưng Porto vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu.

Ở cặp đấu còn lại, Real Betis và Braga cũng hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn sau khi hòa 1-1 tại Bồ Đào Nha. Betis có điểm tựa sân nhà, trong khi Braga lại cho thấy sự lì lợm mỗi khi thi đấu xa nhà.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026 hôm nay 16/4 rạng sáng 17/4 16/4 23h45 Celta Vigo vs Freiburg 17/4 02h00 Real Betis vs Braga 17/4 02h00 Nottingham Forrest vs Porto 17/4 02h00 Aston Villa vs Bologna