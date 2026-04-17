Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/4 rạng sáng mai 18/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu sớm tại vòng 33 Serie A 2025/2026. Como sẽ tới làm khách của Sassuolo lúc 23h30 ngày 17/4 và Inter Milan sẽ tiếp đón Cagliari lúc 01h45 ngày 18/4 theo giờ Việt Nam.

Hiện tại, Como đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới. Nếu giành chiến thắng trước Sassuolo, Como (58 điểm) sẽ tạm thời chiếm vị trí top 4 từ tay Juventus (60 điểm).

Trong khi đó, Inter Milan (75 điểm) đang băng băng về đích trên đường đua vô địch Serie A. Đội bóng áo sọc xanh đen sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên thành 12 điểm nếu đánh bại Cagliari.

Bên cạnh 2 trận đấu sớm tại vòng 33 Serie A, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/4 rạng sáng mai 18/4 còn có cuộc đọ sức Lens gặp Toulouse tại vòng 30 Ligue 1 và màn so tài St Pauli đấu Koln trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/4 rạng sáng mai 18/4 Serie A 23h30 ngày 17/4: Sassuolo – Como 01h45 ngày 18/4: Inter Milan – Cagliari Ligue 1 01h45 ngày 18/4: Lens – Toulouse Bundesliga 01h30 ngày 18/4: St Pauli – Koln