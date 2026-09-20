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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9

Chủ Nhật, 07:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9, sôi động các trận đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9, những trận đấu tiếp theo của V-League và Cúp Quốc gia, các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà sẽ diễn ra.

Ở trận đá sớm vòng 3 V-League, CLB CAHN sẽ có chuyến làm khách đến sân của Đồng Nai vào lúc 18h. Sở dĩ trận đấu này được tổ chức sớm là để tạo điều kiện cho CLB CAHN thi đấu trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào đầu thấng 10.

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Ảnh: Hoài Thương. 

Với phong độ khá tốt từ đầu mùa giải, CLB CAHN được dự báo sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước một Đồng Nai toàn thua, chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải.

Trong khi đó, vòng 1 Cúp Quốc gia tiếp tục với 4 trận đấu: HAGL vs Hưng Yên (17h), Phú Thọ vs Hà Tĩnh (18h), Hải Phòng FC vs Cần Thơ (18h) và Hà Nội FC vs Đà Nẵng (19h15).

Trong đó, trận đấu được quan tâm nhất là màn so tài giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng. Người hâm mộ sẽ chờ đợi Hà Nội FC có thể vực dậy tinh thần sau những thất bại liên tiếp đầu mùa giải hay không.

PV/VOV.VN
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