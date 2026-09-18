Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/9: U23 Việt Nam ra sân trận thứ hai trong khuôn khổ vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 gặp đối thủ là U23 Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 13h30 theo giờ Việt Nam.

Ảnh: VFF.

Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

U23 Việt Nam có quyền tiếc nuối sau trận ra quân. Đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Khả năng tận dụng cơ hội trở thành vấn đề mà Ban huấn luyện cần nhanh chóng khắc phục, nhất là khi quỹ thời gian chuẩn bị giữa hai trận đấu không nhiều.

Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại nặng 1-5 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này khiến đội bóng Đông Nam Á chịu bất lợi lớn về điểm số và hiệu số, đồng thời buộc họ phải hướng tới một kết quả tích cực nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng C.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/9, Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên giữa Quy Nhơn United và CLB bóng đá TP.HCM. Màn đọ sức này sẽ diễn ra lúc 18h.