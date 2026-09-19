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Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/9, Arsenal sẽ tới làm khách của Brighton trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam.

Trước vòng đấu này, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 trận toàn thắng. Pháo thủ cũng vừa giành chiến thắng 4-2 trước Ipswich tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.

Brighton đã thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 vòng đấu đã qua ở Ngoại hạng Anh. Chim mòng biển vừa gây ấn tượng khi lội ngược dòng đánh bại MU 3-2 tại Cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal đang có thành tích toàn thắng ở Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm 21h00 tối 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh còn có trận Everton gặp Ipswich và Newcastle chạm trán Hull. Ngoài ra, Tottenham sẽ tiếp đón Aston Villa lúc 18h30 và Coventry sẽ làm khách của Nottingham lúc 23h30.

Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 5 Serie A sẽ chứng kiến trận đấu tâm điểm giữa AS Roma và Inter Milan lúc 23h00 ngày 19/9 trong khi vòng 7 La Liga có cặp đấu nổi bật giữa Sevilla và Barca lúc 02h00 ngày 20/9.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay Ngoại hạng Anh 18h30 ngày 19/9: Tottenham – Aston Villa 21h00 ngày 19/9: Everton – Ipswich 21h00 ngày 19/9: Brighton – Arsenal 21h00 ngày 19/9: Newcastle – Hull 23h30 ngày 19/9: Nottingham – Coventry La Liga 19h00 ngày 19/9: Osasuna – Rayo Vallecano 21h15 ngày 19/9: Athletic Bilbao – Alaves 23h30 ngày 19/9: Celta Vigo – Racing Santander 02h00 ngày 20/9: Sevilla – Barca Serie A 20h00 ngày 19/9: Udinese – Cagliari 20h00 ngày 19/9: Bologna – Torino 23h00 ngày 19/9: AS Roma – Inter Milan 01h45 ngày 20/9: Venezia – Lazio Bundesliga 20h30 ngày 19/9: Werder Bremen – Augsburg 20h30 ngày 19/9: Monchengladbach – Mainz 05 20h30 ngày 19/9: Hamburger – Koln 20h30 ngày 19/9: Frankfurt – Freiburg 23h30 ngày 19/9: Stuttgart – Dortmund Ligue 1 22h15 ngày 19/9: Paris – Strasbourg 01h45 ngày 20/9: Lyon – Rennes 01h45 ngày 20/9: Le Mans – Lorient 01h45 ngày 20/9: Toulouse – Le Harve 01h45 ngày 20/9: Angers – Troyes