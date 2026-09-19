Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/9 với tâm điểm chú ý là trận Brighton vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/9, Arsenal sẽ tới làm khách của Brighton trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam.
Trước vòng đấu này, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 trận toàn thắng. Pháo thủ cũng vừa giành chiến thắng 4-2 trước Ipswich tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.
Brighton đã thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 vòng đấu đã qua ở Ngoại hạng Anh. Chim mòng biển vừa gây ấn tượng khi lội ngược dòng đánh bại MU 3-2 tại Cúp Liên đoàn Anh.
Cùng thời điểm 21h00 tối 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh còn có trận Everton gặp Ipswich và Newcastle chạm trán Hull. Ngoài ra, Tottenham sẽ tiếp đón Aston Villa lúc 18h30 và Coventry sẽ làm khách của Nottingham lúc 23h30.
Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 5 Serie A sẽ chứng kiến trận đấu tâm điểm giữa AS Roma và Inter Milan lúc 23h00 ngày 19/9 trong khi vòng 7 La Liga có cặp đấu nổi bật giữa Sevilla và Barca lúc 02h00 ngày 20/9.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay
Ngoại hạng Anh
18h30 ngày 19/9: Tottenham – Aston Villa
21h00 ngày 19/9: Everton – Ipswich
21h00 ngày 19/9: Brighton – Arsenal
21h00 ngày 19/9: Newcastle – Hull
23h30 ngày 19/9: Nottingham – Coventry
La Liga
19h00 ngày 19/9: Osasuna – Rayo Vallecano
21h15 ngày 19/9: Athletic Bilbao – Alaves
23h30 ngày 19/9: Celta Vigo – Racing Santander
02h00 ngày 20/9: Sevilla – Barca
Serie A
20h00 ngày 19/9: Udinese – Cagliari
20h00 ngày 19/9: Bologna – Torino
23h00 ngày 19/9: AS Roma – Inter Milan
01h45 ngày 20/9: Venezia – Lazio
Bundesliga
20h30 ngày 19/9: Werder Bremen – Augsburg
20h30 ngày 19/9: Monchengladbach – Mainz 05
20h30 ngày 19/9: Hamburger – Koln
20h30 ngày 19/9: Frankfurt – Freiburg
23h30 ngày 19/9: Stuttgart – Dortmund
Ligue 1
22h15 ngày 19/9: Paris – Strasbourg
01h45 ngày 20/9: Lyon – Rennes
01h45 ngày 20/9: Le Mans – Lorient
01h45 ngày 20/9: Toulouse – Le Harve
01h45 ngày 20/9: Angers – Troyes