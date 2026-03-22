Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/3

Chủ Nhật, 07:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/3, trận đá bù của V-League và các màn so tài ở vòng loại U15 Quốc gia 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/3, trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa hai đội Đà Nẵng và CLB CAHN vào lúc 18h. 

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 22 3 hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Đây là trận đấu mà theo lịch ban đầu được tổ chức vào ngày 9/2 nhưng do CLB CAHN bận thi đấu Cúp C2 châu Á ở thời điểm đó nên màn đọ sức này đã được dời lại đến hôm nay. 

Trước trận đấu, CLB CAHN đang có phong độ tương đối tốt khi chỉ thua duy nhất 1 trận trong 4 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc với 3 trận bất bại liên tiếp ở V-League. 

Trong trận đấu này CLB CAHN mất Đình Bắc vì bị treo giò trong khi khả năng ra sân của Alan là rất nhỏ do chấn thương. Về phần Đà Nẵng, cầu thủ tấn công Đình Duy cũng bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/3, vòng loại U15 Quốc gia 2026 tiếp diễn với lượt trận thứ 9. 13 trận đấu sẽ được tổ chức trên các sân cỏ cả nước. Sau lượt trận hôm nay, có thể sẽ có thêm các đội giành vé dự VCK. 

Trước đó, đã có 6 đội giành quyền dự VCK là Hà Nội FC, Ninh Bình, CLB TP.HCM, CLB bóng đá TP.HCM (chủ nhà) và Tây Ninh. Sẽ còn 6 đội được xác định thông qua những trận cuối vòng loại. 

PV/VOV.VN
