English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Thứ Ba, 07:00, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 vào lúc 12h00 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản.

U23 Việt Nam đang có 4 điểm sau hai lượt trận. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh mở màn bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait trước khi đánh bại U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 22 9 tam diem u23 viet nam hinh anh 1
U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Thử thách cuối cùng tại vòng bảng của U23 Việt Nam mang tên U23 Uzbekistan, đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng C. Đại diện Trung Á đã thắng U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0 để sớm giành quyền vào tứ kết.

Không chỉ giành trọn 6 điểm, U23 Uzbekistan còn gây ấn tượng khi vẫn duy trì thế trận áp đảo dù thi đấu thiếu người hơn 40 phút trước U23 Kuwait. Điều đó cho thấy sự vượt trội về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi.

U23 Uzbekistan nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác mạnh hai biên. Đây sẽ là bài test thực sự cho hàng tiền vệ U23 Việt Nam trong việc giữ nhịp và giảm áp lực tuyến dưới.

Điểm thuận lợi cho U23 Việt Nam là đối thủ đã chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn quyền tự quyết và có thể chủ động tính toán về chiến thuật.

Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ. Những tình huống phản công nhanh có thể trở thành chìa khóa để tạo bất ngờ.

Nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực, qua đó giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

 
Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi
Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

VOV.VN - Sau 2 lượt đấu, Ban tổ chức đã xác định được 5 đội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

VOV.VN - Sau 2 lượt đấu, Ban tổ chức đã xác định được 5 đội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026
Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026; U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026; MU tổn thất lực lượng ở vòng 5 Premier League…

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026; U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026; MU tổn thất lực lượng ở vòng 5 Premier League…

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD
Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD 2026; Dàn sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026; Chuỗi trận tệ hại của Chelsea trong năm 2026…

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD 2026; Dàn sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026; Chuỗi trận tệ hại của Chelsea trong năm 2026…

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026
Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

VOV.VN - Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 2026.

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

VOV.VN - Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 2026.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026
Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước trận đấu tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước trận đấu tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế