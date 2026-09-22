Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 vào lúc 12h00 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản.

U23 Việt Nam đang có 4 điểm sau hai lượt trận. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh mở màn bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait trước khi đánh bại U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Thử thách cuối cùng tại vòng bảng của U23 Việt Nam mang tên U23 Uzbekistan, đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng C. Đại diện Trung Á đã thắng U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0 để sớm giành quyền vào tứ kết.

Không chỉ giành trọn 6 điểm, U23 Uzbekistan còn gây ấn tượng khi vẫn duy trì thế trận áp đảo dù thi đấu thiếu người hơn 40 phút trước U23 Kuwait. Điều đó cho thấy sự vượt trội về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi.

U23 Uzbekistan nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác mạnh hai biên. Đây sẽ là bài test thực sự cho hàng tiền vệ U23 Việt Nam trong việc giữ nhịp và giảm áp lực tuyến dưới.

Điểm thuận lợi cho U23 Việt Nam là đối thủ đã chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn quyền tự quyết và có thể chủ động tính toán về chiến thuật.

Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ. Những tình huống phản công nhanh có thể trở thành chìa khóa để tạo bất ngờ.

Nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực, qua đó giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.