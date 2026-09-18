HLV Đinh Hồng Vinh tự hào về U23 Việt Nam sau trận thắng Philippines

HLV Đinh Hồng Vinh hạnh phúc sau chiến thắng Philippines

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành cho khán giả Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng phải đến phút 74 mới tìm được bàn mở tỷ số. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, cách chơi phòng ngự với số đông của U23 Philippines khiến các học trò gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Sau hiệp một, Ban huấn luyện chủ động điều chỉnh cách triển khai bóng, đồng thời yêu cầu các cầu thủ kéo giãn hàng thủ Philippines và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

HLV Đinh Hồng Vinh tại họp báo sau trận đấu (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Bên cạnh chiến thắng chung cuộc, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc. Nhà cầm quân U23 Việt Nam đánh giá cao tinh thần thi đấu, khả năng tranh chấp và tố chất thủ lĩnh của cầu thủ này.

Xuân Bắc có tình huống tranh chấp, giành lại bóng và góp phần mở ra đợt tấn công dẫn tới bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng tiền vệ này ngày càng trưởng thành sau nhiều giải đấu.

“Với tôi, cậu ấy hay. Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc với đội này. Ngay cả dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, Xuân Bắc đã có tố chất thủ lĩnh, chững chạc qua từng giải đấu. Màn trình diễn trong trận này cho thấy sự nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt là tình huống giành được bóng dẫn đến bàn thứ hai. Đó là sự nỗ lực, tôi đánh giá cao bạn ấy”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng chia sẻ một câu chuyện thú vị liên quan đến chiếc áo polo màu đen ông mặc trong trận đấu. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trước trận, một số học trò đang ở Việt Nam, trong đó có Nguyễn Nhật Minh, đã nói vui rằng ông nên mặc áo đen để lấy may.

“Tôi làm theo, tôi có thấy may mắn, đó là bóng đá. Nhưng may mắn đó song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, ông chia sẻ.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận tại bảng C. Sau trận hòa U23 Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã giành được kết quả cần thiết ở lượt trận thứ hai, qua đó tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu U23 Uzbekistan.

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng chiến thắng không chỉ mang lại 3 điểm mà còn củng cố tinh thần và thái độ thi đấu của toàn đội.

“Sau trận hòa Kuwait, BHL đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đối thủ có sự chuẩn bị bài bản, nền tảng kỹ thuật tốt và nền tảng thể lực đáng chú ý. Vì vậy, Ban huấn luyện sẽ ưu tiên giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu quyết định.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang Sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam có 4 điểm và sẽ tiếp tục hướng tới trận đấu cuối cùng với U23 Uzbekistan. Ban huấn luyện đang nhanh chóng lên kế hoạch hồi phục, phân tích đối thủ và chuẩn bị phương án chuyên môn cho màn so tài sắp tới.