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Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026

Thứ Bảy, 15:46, 19/09/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước trận đấu tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 vào 12h ngày 22/9. Trước cuộc đối đầu này, bóng đá Việt Nam từng có 10 lần chạm trán đối thủ Uzbekistan ở cấp độ U23/U22 và chưa từng giành chiến thắng khi thua 6 trận, hòa 4 trận.

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Cục diện bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 trước khi U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan

Trong lịch sử đối đầu, trận đấu nổi bật nhất là chung kết U23 châu Á 2018 khi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 1-2 nhưng làm nên chiến tích Thường Châu tuyết trắng nức lòng người hâm mộ.

Ngay trước giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từng gặp U23 Uzbekistan ở M-150 Cup vào cuối năm 2017 và thua 1-2. Sau đó, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã hòa U23 Uzbekistan 0-0 tại giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình.

Xa hơn trong quá khứ, U23 Việt Nam từng đá giao hữu với U23 Uzbekistan vào năm 2011 (hòa 1-1) và năm 2015 (hòa 0-0).

Ở những năm gần đây, bóng đá Việt Nam thường xuyên có dịp chạm trán Uzbekistan ở cấp độ U23/U22 tại các giải đấu giao hữu và chính thức.

Cụ thể, U23 Việt Nam đã thua U23 Uzbekistan 0-1 ở Dubai Cup 2022 và 0-3 ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

Hai bên cũng có 3 lần gặp nhau ở các giải giao hữu tại Trung Quốc khi tham dự với tư cách đội U22. Theo thống kê, U22 Việt Nam đã thua U22 Uzbekistan 0-2 ở CFA Team China 2024, hòa 0-0 ở CFA Team China 2025 và thua 0-1 ở Panda Cup 2025.

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Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 từng chạm trán đối thủ Uzbekistan ở Panda Cup 2025. (Ảnh: LĐBĐ Uzbekistan)

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 như Phạm Lý Đức, Cao Văn Bình, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn hay Lê Văn Thuận từng “thử lửa” với Uzbekistan ở các giải giao hữu trên đất Trung Quốc.

Tại lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết ASIAD 2026. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng nếu hòa U23 Uzbekistan và sẽ đứng nhất bảng nếu giành chiến thắng.

Trong trường hợp thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ phải chờ kết quả cặp đấu cùng giờ giữa U23 Kuwait và U23 Philippines để xác định cơ hội đi tiếp tại ASIAD 2026.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trước ASIAD 2026

21/10/2011: U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan (giao hữu)

14/3/2015: U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan (giao hữu)

13/12/2017: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan (M-150 Cup)

27/1/2018: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan (chung kết U23 châu Á 2018)

7/8/2018: U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan (giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình)

29/3/2022: U23 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan (giải Dubai Cup 2022)

23/4/2024: U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan (vòng bảng U23 châu Á 2024)

7/9/2024: U22 Việt Nam 0-2 U22 Uzbekistan (giải CFA Team China 2024)

23/3/2025: U22 Việt Nam 0-0 U22 Uzbekistan (giải CFA Team China 2025)

15/11/2025: U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan (giải Panda Cup 2025)

Hoàng Long/VOV.VN
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