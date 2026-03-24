Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/3, giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ chính thức khai mạc với những trận đấu đầu tiên của vòng 1.

Mùa giải năm nay tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của 14 đội bóng đến từ nhiều địa phương, trung tâm đào tạo và câu lạc bộ trên cả nước.

Trong đó, 9 đội tiếp tục thi đấu tại hạng Nhì từ mùa giải 2025 gồm Đắk Lắk, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ Đà Nẵng và Vĩnh Long. Bên cạnh đó là Huế – đội xuống hạng từ Giải hạng Nhất quốc gia 2024/2025, cùng 4 đội giành quyền thăng hạng từ Giải hạng Ba quốc gia 2025 là Phù Đổng, Trẻ CAHN, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh và Gia Định.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, 6 trận đấu vòng 1 sẽ diễn ra. Bảng A có 3 trận: Trẻ CAHN vs Trẻ Hà Nội FC (15h30), Phù Đổng vs PVF (16h) và Trẻ Đà Nẵng vs Huế (15h30). 3 trận bảng B là: Cần Thơ vs Vĩnh Long (15h), Gia Định vs Tây Ninh (15h) và Lâm Đồng vs Đắk Lắk (15h).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/3, vòng loại giải U15 Quốc gia 2026 sẽ kết thúc với 13 trận đấu ở lượt trận cuối cùng. Sau những trận đấu này, danh sách 12 đội tham dự VCK sẽ được xác định.