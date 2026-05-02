Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/5, các giải đấu cấp CLB hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động. Ở vòng 21 V-League sẽ có ba trận đấu được tổ chức hôm nay cùng vào lúc 18h.

Trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà Hải Phòng FC sẽ đón tiếp CLB CAHN, đội đang dẫn đầu bảng. Dù có lợi thế sân nhà nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bị đánh giá thấp hơn. Không chỉ vì phong độ các trận gần đây mà còn vì ở trận này, Hải Phòng FC sẽ vắng mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự là trung vệ Nhật Minh.

Trên sân PVF, đội chủ nhà PVF-CAND sẽ có màn đọ sức với Hà Tĩnh. Nếu không thể tận dụng được ưu thế sân nhà để có 3 điểm, đội bóng này sẽ đối diện nguy cơ rất cao phải xuống hạng trực tiếp vào cuối mùa.

Trong khi đó, CLB TP.HCM sẽ gặp Thanh Hóa trên sân Bình Dương. Đây sẽ là trận đấu mà đội nào thắng trận sẽ gần như chắc chắn trụ hạng ở mùa giải năm nay,

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/5, giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra 2 trận vòng 17. Lúc 16h là trận Long An vs Quảng Ninh trên sân Long An trong khi Đồng Nai gặp Thanh Niên TP.HCM trên sân Bình Phước lúc 19h15.