Lịch thi đấu bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026

Theo lịch thi đấu của UEFA, hai trận bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra cùng lúc 02h00 ngày 8/5 (giờ Việt Nam). Cụ thể, Aston Villa sẽ tiếp đón Nottingham Forest và Braga sẽ tới làm khách của Freiburg.

Ở lượt đi, Nottinham Forest đã giành chiến thắng 1-0 trước Aston Villa còn Braga đã đánh bại Freiburg 2-1. Như vậy, cả hai đọi khách ở lượt về đều đang nắm lợi thế nhưng khoảng cách rất sít sao.

Đáng chú ý, Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ có đại diện góp mặt ở chung kết Cúp C2 châu Âu mùa này, dù Aston Villa hay Nottingham Forest đi tiếp sau cặp đấu bán kết “nội bộ”.

Cùng thời điểm diễn ra loạt trận lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026, hai trận bán kết lượt về Cúp C3 châu Âu (Conference League) cũng sẽ diễn ra lúc 02h00 rạng sáng ngày 8/5.

Crystal Palace sẽ tiếp đón Shakhtar Donetsk sau khi đã thắng 3-1 ở lượt đi và giúp Ngoại hạng Anh sáng cửa có đại diện góp mặt ở chung kết. Rayo Vallecano sẽ viếng thăm Strasbourg sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở lượt đi.

Lịch thi đấu bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu 02h00 ngày 8/5: Aston Villa – Nottingham Forest 02h00 ngày 8/5: Freiburg – Braga Lịch thi đấu bán kết lượt về Cúp C3 châu Âu 02h00 ngày 8/5: Crystal Palace – Shakhtar Donetsk 02h00 ngày 8/5: Strasbourg – Rayo Vallecano