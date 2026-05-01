Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/5 rạng sáng mai 2/5, Leeds sẽ tiếp đón Burnley trong trận đấu sớm nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 2/5 theo giờ Việt Nam.

Hiện tại, Burnley đang đứng áp chót và đã sớm nhận vé xuống hạng. Trong khi đó, Leeds đang đứng thứ 15 tại Ngoại hạng Anh với 40 điểm và hơn 6 điểm so với vị trí xuống hạng (thứ 18) của Tottenham.

Dù đang có điểm số và khoảng cách tương đối an toàn, nhưng Leeds vẫn còn nguy cơ xuống hạng trên lý thuyết. Nếu đánh bại Burnley, Leeds sẽ tiến sát việc chính thức trụ hạng thành công ở Ngoại hạng Anh.

Cùng thời điểm Leeds chạm trán Burnley lúc 02h00 ngày 2/5, Girona sẽ gặp Mallorca trong trận đấu sớm nhất vòng 34 La Liga. Cả hai đội đều đang khát điểm để trụ lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Lúc này, Mallorca đang đứng thứ 17 – vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng La Liga – với 35 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Trong khi đó, Girona đang đứng thứ 15 với 38 điểm.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/5 rạng sáng mai 2/5, tại Serie A sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất vòng 35 giữa Pisa và Lecce vào lúc 01h45 ngày 2/5.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/5 rạng sáng mai 2/5 Vòng 35 Ngoại hạng Anh 02h00 ngày 2/5: Leeds – Burnley Vòng 34 La Liga 02h00 ngày 2/5: Girona – Mallorca Vòng 35 Serie A 01h45 ngày 2/5: Pisa – Lecce