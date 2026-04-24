Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/4: U17 Việt Nam đá chung kết

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/4 có trận cầu tâm điểm là chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h30. Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.

Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/4, các giải đấu cấp CLB trong nước sẽ diễn ra sôi động từ V-League đến hạng Nhất Quốc gia.

Ở V-League, vòng 20 sẽ khởi đầu với 2 cặp đấu: Ninh Bình vs Hà Nội FC (18h) và HAGL vs Hải Phòng FC (17h). Trong đó, trận Ninh Bình vs Hà Nội FC sẽ mang ý nghĩa then chốt đến cuộc đua cho vị trí trong tốp ba chung cuộc.

Tại giải hạng Nhất, 2 trận diễn ra hôm nay gồm có: Đồng Tháp vs Khánh Hòa (16h) và Trẻ PVF-CAND đối đầu Đại học Văn Hiến (18h).