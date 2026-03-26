Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/3: ĐT Việt Nam vs Bangladesh

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/3, tâm điểm sẽ là trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu tới.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.