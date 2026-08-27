Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/8, giải Futsal U20 quốc gia 2026 sẽ chính thức kết thúc tại TP.HCM với trận đấu chung kết.

Ảnh: VFF.

2 đội sẽ tranh tài ở chung kết để tranh chức vô địch là Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay 27/8.

Trước đó ở trận bán kết đầu tiên, Thái Sơn Nam đánh bại Life Sport 3-2 trong cuộc đối đầu hấp dẫn trong khi Sahako thể hiện sức mạnh khi vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-1 ở trận bán kết còn lại.

2 đội thua tại bán kết là Tân Hiệp Hưng và Life Sport sẽ đối đầu nhau trong trận đấu tranh hạng ba diễn ra lúc 14h hôm nay 27/8. Trận tranh hạng ba và chung kết của giải Futsal U20 quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/8, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Hưng Yên FC, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).