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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/10

Thứ Tư, 07:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/10: Tâm điểm Thể Công Viettel vs FC Seoul tại Cúp C2 châu Á 2026/27 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/10, Thể Công Viettel sẽ đối đầu FC Seoul ở trận đấu thuộc lượt 3 bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27 vào lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

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Thể Công Viettel vs FC Seoul sẽ so tài ở lượt trận 3 bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thắng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở vòng đấu gần nhất tại V-League, đội bóng áo lính để Bắc Ninh FC cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà, qua đó tiếp tục đứng thứ 12 với 4 điểm sau 5 trận.

Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm sau trận hòa Melbourne Victory và tạm xếp thứ 3 bảng E. Thể Công Viettel hiện kém đội đầu bảng Melbourne Victory 3 điểm, trong khi FC Seoul đứng cuối bảng với 0 điểm sau 2 lượt trận.

Việc giành được chiến thắng trước đại diện Hàn Quốc vì thế có ý nghĩa quan trọng với Thể Công Viettel trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng khi FC Seoul vẫn được đánh giá cao về chất lượng đội hình và nền tảng thể lực, dù đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở hai lượt trận đầu tiên.

FC Seoul vừa lên ngôi vô địch K-League 1 mùa giải 2025/26 và chắc chắn không muốn rời sân chơi châu lục với thành tích trắng tay. Vì vậy, đội khách có thể tạo ra sức ép đáng kể, buộc Thể Công Viettel phải duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội có được.

HLV Popov đánh giá FC Seoul là đội bóng mạnh nhất bảng đấu, đồng thời yêu cầu các học trò thi đấu với quyết tâm cao nhất. Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Dù FC Seoul sử dụng đội hình nào, Thể Công Viettel cũng phải duy trì sự tập trung tối đa”, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng để hướng tới chiến thắng và thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam.

Quách Khiêm/VOV.VN
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