Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/3
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/3, vòng 2 giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức trên các sân cỏ cả nước.
Bảng A có 3 trận đấu gồm: PVF vs Trẻ CLB CAHN (17h sân PVF), Trẻ Hà Nội FC vs Phù Đổng FC (15h30 sân Thanh Trì) và TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh vs Trẻ Đà Nẵng (15h30 sân Hà Tĩnh). Trong đó, đội TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh có trận ra quân trong mùa giải mới sau khi đã nghỉ ở lượt đầu tiên. Đội được nghỉ ở bảng A vòng này là Huế.
Bảng B có 3 trận là: Tây Ninh vs Cần Thơ (15h30 sân Tây Ninh), Vĩnh Long vs Gia Định (15h sân Vĩnh Long) và Quảng Ngãi vs Lâm Đồng (15h - sân Quảng Ngãi). Trong đó, đội Quảng Ngãi sẽ đá trận mở màn mùa giải mới sau khi đã nghỉ ở lượt đầu tiên. Đội được nghỉ ở bảng B vòng này là Đắk Lắk.