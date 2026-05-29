Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/5, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động diễn ra với 2 cặp đấu.

Ảnh: VFF

Vào khung 15h00, Hà Nội sẽ chạm trán Sahako, trong khi Thái Sơn Bắc đối đầu với Trẻ TP.HCM vào lúc 18h00. Cả hai trận đấu này đều được diễn ra trên sân Cầu Giấy.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Thái Sơn Nam TP.HCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt 4 với 10 điểm cùng hiệu số +17. Thái Sơn Bắc xếp thứ nhì với cùng 10 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Sahako nằm ở vị trí thứ ba với 9 điểm.

Bảng xếp hạng giải Futsal HD Bank vô địch Quốc gia 2026 sau lượt trận 4

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.