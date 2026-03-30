Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/3, lượt trận thứ hai giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Trong trận đấu diễn ra lúc 16h, Đại học Thủy lợi (Việt Nam) có màn so tài với ĐH Quốc gia Singapore. Đây là trận mở màn của Đại học Thủy lợi tại giải đấu năm nay trong khi với ĐH Quốc gia Singapore, đây đã là trận đấu thứ hai.

Trong ngày mở màn, ĐH Quốc gia Singapore đã để thua ĐH Svay Rieng (Campuchia) 1-5 nên nếu không thể có chiến thắng hôm nay, ĐH Quốc gia Singapore sẽ bị loại. Trong khi đó, Đại học Thủy lợi sẽ giành quyền vào bán kết nếu có chiến thắng trong trận đấu tới.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 có 6 đội tham dự, được chia thành 2 bảng. Giải đấu diễn ra từ 28/3 đến 5/4 để tìm ra đội vô địch và nhận phần thưởng 6.000 USD.