Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5, những trận đấu cuối cùng tại vòng đấu của V-League và hạng Nhất Quốc gia tiếp tục là tâm điểm chú ý.

Ở những trận đấu cuối cùng của vòng 21 V-League, CLB TP.HCM gặp Thanh Hóa trên sân Bình Dương lúc 18h, SLNA đấu HAGL lúc 18h và trận đấu muộn nhất bắt đầu lúc 19h15 giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình tại sân Hàng Đẫy.

Với trận CLB TP.HCM gặp Thanh Hóa, đội nào cũng hướng tới mục tiêu ba điểm bởi thắng lợi ở vòng này sẽ giúp một trong hai đội tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng ở mùa năm nay.

Trong khi đó, SLNA gặp HAGL ở trận đấu mà đội chủ nhà tương đối thảnh thơi khi đã có 24 điểm. Một trận thắng sẽ giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thậm chí có thể cạnh tranh vị trí cho ở nửa trên của bảng xếp hạng. Với HAGL, đội bóng phố Núi cần ba điểm để có thể xem như chắc chắn trụ hạng.

Trận đấu Thể Công Viettel và Ninh Bình tại sân Hàng Đẫy sẽ mang ý nghĩa quyết định đến thứ hạng của các đội ở tốp đầu sau vòng 21.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5, vòng 17 giải hạng Nhất Quốc gia có 3 trận đấu cuối cùng: CLB bóng đá TP.HCM vs Quy Nhơn United (16h), Đồng Tháp vs Trẻ PVF-CAND (16h) và Khánh Hòa đấu Phú Thọ (17h).