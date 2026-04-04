Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/4, V-League trở lại sôi động với các trận đấu ở vòng 17. Vào lúc 18h có hai trận đấu Hải Phòng FC gặp Hà Nội FC và PVF-CAND đấu CLB TP.HCM.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC dù có lợi thế sân nhà nhưng hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã trải qua sáu trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường và cũng chưa một lần giành trọn vẹn ba điểm kể từ năm 2026.

Trái ngược với Hải Phòng FC là phong độ rất cao của Hà Nội FC khi đội bóng này thắng năm trận trong bảy trận gần nhất. Sự thăng hoa của Hoàng Hên, Hai Long cùng kinh nghiệm của Văn Quyết đang giúp thầy trò HLV Kewell bay cao và một Hải Phòng đang ở đáy phong độ sẽ khó có thể cản đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, PVF-CAND đang có dấu hiệu khởi sắc sẽ quyết tâm giành ba điểm khi được đá trên sân nhà. Gặp một CLB TP.HCM luôn có những trận đấu thất thường trên sân khách sẽ là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Tiến Đại có được ba điểm và tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc 19h15 trên sân Hàng Đấy sẽ diễn ra trận đấu CLB CAHN đấu Đà Nẵng. Ở trận lượt đi diễn ra hôm 22/3, CLB CAHN đã thắng 1-0 trên sân khách nên trận đấu này thầy trò HLV Polking vẫn là những người được đánh giá cao hơn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/4, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có hai trận ở vòng 13. Long An đấu Bắc Ninh lúc 16h trong khi Trẻ PVF-CAND làm khách của Đông Nai lúc 18h.

Giải U15 Quốc gia 2026 hôm nay có hai trận đấu cùng diễn ra ở khung 15h là: Tây Ninh vs SLNA 1 và Ninh Bình đấu CLB bóng đá TP.HCM.

Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp U20 nữ Thái Lan ở giải U20 nữ châu Á 2026 trong màn so tài khởi tranh lúc 20h.