中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5

Thứ Hai, 07:00, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5, U17 nữ Việt Nam có trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc ở VCK giải U17 nữ châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 18h30 theo giờ Việt Nam trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 4 5 hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Theo quy định của BTC, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết. Các đội thắng tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành vé đến VCK U17 World Cup nữ 2026.

Trận đấu U17 nữ Việt Nam gặp U17 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5 sẽ được trực tiếp trên kênh youtube AFC Asian Cup. Những diễn biến của cuộc đọ sức này cũng sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sớm cập nhật.

PV/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 lượt đi, thử thách cho đại diện bóng đá Việt Nam là Nam Định.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 lượt đi, thử thách cho đại diện bóng đá Việt Nam là Nam Định.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc
Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5: V-League và hạng Nhất Quốc gia tiếp tục là tâm điểm.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/5: V-League và hạng Nhất Quốc gia tiếp tục là tâm điểm.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế