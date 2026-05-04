Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/5, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 18h30 theo giờ Việt Nam trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).

Ảnh: AFC.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Theo quy định của BTC, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết. Các đội thắng tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành vé đến VCK U17 World Cup nữ 2026.

Trận đấu U17 nữ Việt Nam gặp U17 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5 sẽ được trực tiếp trên kênh youtube AFC Asian Cup. Những diễn biến của cuộc đọ sức này cũng sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sớm cập nhật.