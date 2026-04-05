Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/4, vòng 17 V-League 2025/2026 sẽ kết thúc với bốn trận đấu cuối cùng. Vào lúc 17h, HAGL sẽ đón tiếp Ninh Bình trên sân Pleiku.

Đây cũng sẽ là màn so trài được đánh giá tâm điểm trong ngày hôm nay khi đôi bên đều có những cầu thủ chất lượng đang là thành viên ĐT Việt Nam. Ninh Bình sẽ có đôi chút thiệt thòi về lực lượng khi vắng Hoàng Đức do chấn thương và Fred Friday do bị treo giò.

Khung 18h sẽ có ba trận đấu: SLNA vs Thể Công Viettel, Hà Tĩnh vs Nam Định và Thanh Hóa gặp CLB CA TP.HCM. Đây sẽ là ba trận đấu có tầm ảnh hưởng khá lớn đến cả cuộc đua vô địch cũng như cuộc đua tránh xuống hạng ở V-League mùa giải năm nay. Trong đó, Thể Công Viettel sẽ cần chiến thắng trên sân Vinh để tiếp tục bám đuổi CLB CAHN trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/4, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ kết thúc vòng 13 với màn đọ sức giữa CLB bóng đá TP.HCM và Khánh Hòa. Đây là cuộc đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua cho những vị trí ở nhóm đầu khi đội nào thắng sẽ trở lại với một vị trí trong tốp ba.

Trong khi đó, giải U15 Quốc gia hôm nay sẽ kết thúc các trận đấu tại bảng C và B. Sau lượt trận này sẽ chính thức xác định được các đội đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Bảng B có hai trận: Cần Thơ vs PVF (15h30) và Quảng Nam vs Thể Công Viettel 1 (15h30). Trong khi đó, bảng C có hai trận cùng diễn ra ở khung 13h30 là Hà Nội 1 vs Đà Nẵng và CLB TP.HCM đối đầu Đắk Lắk.

Giải U15 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.