Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 kết thúc với vòng đấu cuối cùng diễn ra tối 25/7. Thái Sơn Bắc bước vào trận đấu cuối cùng với một chút áp lực khi Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ mạnh Sahako và tạm chiếm ngôi đầu khi hơn Thái Sơn Bắc 2 điểm. Kết quả đó buộc Thái Sơn Bắc chỉ còn một con đường duy nhất là giành chiến thắng để lên ngôi.

Thái Sơn Bắc lên ngôi vô địch sau 16 năm chờ đợi. (Ảnh: Hà Khánh).

Điều này khiến thầy trò HLV Victor Acosta Garcia nhập cuộc có phần tâm lý. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình và những cầu thủ như ngoại binh Mota cùng Đa Hải, Công Đại, Minh Quang…, Thái Sơn Bắc đã nhanh chóng làm chủ trận đấu và khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước một bàn do công của Công Đại.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Bắc tiếp tục là đội làm chủ cuộc chơi, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 sau bàn thắng của Mota. Khi trận đấu còn 8 phút, Tân Hiệp Hưng chơi power-play (đá 5 cầu) nhằm tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc đã chơi phòng thủ kín kẽ và tận dụng các sai lầm của đối phương để liên tiếp ghi thêm các bàn thắng, kết thúc trận đấu với tỷ số đậm 6-0, trong đó Công Đại lập hat-trick.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang tại lễ trao giải. (Ảnh: Hà Khánh).

Thắng đậm đối thủ, Thái Sơn Bắc có 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam 1 điểm và lên ngôi vô địch sau 16 năm chờ đợi. Ngoài Cúp vô địch trị giá 500 triệu đồng, Thái Sơn Bắc còn có thêm niềm vui khi cầu thủ Minh Quang nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Kết thúc giải đấu, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank VĐQG 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương HDBank, tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.

Theo ông Vũ Hải Quang, trong suốt một thập kỷ qua, đây không chỉ là sự phối hợp tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam, mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của futsal nước nhà.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định, qua từng mùa giải, VOV luôn nỗ lực đổi mới cả về công tác tổ chức lẫn truyền thông, phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí quốc gia để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh futsal tới đông đảo công chúng, qua đó góp phần nâng tầm vị thế của bộ môn này trong đời sống thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nhấn mạnh, thành công của mùa giải VĐQG 2026 được tạo nên từ 4 yếu tố.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang và Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao Cup cho đội vô địch.

Cụ thể, đó là chất lượng chuyên môn ngày càng cao với những trận đấu hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt nhưng fair-play; sự phối hợp rất hiệu quả giữa VOV, VFF, HDBank cùng các đơn vị đồng hành trong công tác tổ chức; sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống nền tảng số đã giúp hình ảnh futsal lan tỏa rộng khắp.

Và quan trọng nhất chính là tình yêu của người hâm mộ, khi chính những khán đài sôi động là nguồn động viên to lớn đối với các cầu thủ và cũng là động lực để BTC tiếp tục nâng cao chất lượng giải đấu trong các mùa tiếp theo.

Ông Vũ Hải Quang mong muốn, mỗi mùa giải futsal sẽ trở thành một sự kiện thể thao có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng và truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến, đoàn kết, trung thực trong thi đấu.

Và trước mắt, ngay trong tháng 9 tới, VOV sẽ tiếp tục phối hợp cùng VFF và HDBank tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 tại TP.HCM, giải đấu mà Thái Sơn Bắc cũng đang là đương kim vô địch.

Một số hình ảnh khác tại lễ trao giải (Nguồn: Hà Khánh):