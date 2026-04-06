Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/4, giải Futsal Đông Nam Á 2026 chính thức khai mạc tại Thái Lan. Có tám đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra các đội nhất, nhì mỗi bảng để giành vé vào bán kết.

Trong ngày ra quân, ĐT Futsal Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Futsal Myanmar vào lúc 17h30. Đây được đánh giá là trận đấu mà ĐT Futsal Việt Nam có thực lực tốt hơn và một chiến thắng là điều mà thầy trò HLV Diego Giustozzi hướng tới.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV người Argentina nói: "Đội bóng của chúng tôi còn trẻ, cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ cũng như sự hỗ trợ từ VFF. Bản thân tôi đang tập trung 100% cho mục tiêu tranh suất dự World Cup 2028.

Đây là lần đầu tôi đến châu Á làm việc. Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi đã hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn sau một thời gian làm việc cùng họ. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự World Cup tại VCK châu Á sắp tới.

Chúng tôi cần tận dụng tối đa các giải đấu chính thức để các cầu thủ có thêm trải nghiệm. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc với đội và chứng kiến họ tiến bộ từng ngày".

Ngoài Myanmar, hai đối thủ còn lại của ĐT Futsal Việt Nam ở vòng đấu bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sẽ là chủ nhà Thái Lan và Timor Leste.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/4, VCK giải U15 Quốc gia sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. CLB Bóng đá TP.HCM gặp SLNA 1 và Tây Ninh đối đầu Ninh Bình.

Cả hai trận đấu đều bắt đầu lúc 15h. Sau những trận đấu hôm nay, BTC sẽ xác định được đầy đủ tám đội giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết.