Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5: Bắt đầu săn vé World Cup

Thứ Tư, 07:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5, tâm điểm U17 Việt Nam ra quân tại VCK U17 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5, U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ so tài ở trận ra quân bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Cuộc so tài diễn ra lúc 00h00 ngày 7/5 trên sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), mở ra hành trình cạnh tranh vé dự U17 World Cup.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 6 5 bat dau san ve world cup hinh anh 1
U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ so tài ở trận ra quân bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trong bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, Yemen được xem là đối thủ “dễ thở” nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland. Chính vì vậy, mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận mở màn mang ý nghĩa quan trọng với U17 Việt Nam.

Dù sở hữu lực lượng trẻ, U17 Việt Nam vẫn có những điểm tựa kinh nghiệm đáng chú ý. Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi và truyền sự tự tin cho toàn đội.

Chia sẻ trước trận, tiền đạo Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh tính khốc liệt của sân chơi châu lục. Văn Dương cho rằng toàn đội cần giữ sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5, Nam Định sẽ có màn so tài với Selangor FC ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 diễn ra vào lúc 20h00 tối nay 6/5.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu U17 Việt Nam CLB Nam Định
U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân
VOV.VN - U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá khá cao từ AFC trước trận đấu đầu tiên tại U17 châu Á 2026.

CLB Nam Định "lên đạn", HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

