Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5: Bắt đầu săn vé World Cup

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5, U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ so tài ở trận ra quân bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Cuộc so tài diễn ra lúc 00h00 ngày 7/5 trên sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), mở ra hành trình cạnh tranh vé dự U17 World Cup.

Trong bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, Yemen được xem là đối thủ “dễ thở” nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland. Chính vì vậy, mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận mở màn mang ý nghĩa quan trọng với U17 Việt Nam.

Dù sở hữu lực lượng trẻ, U17 Việt Nam vẫn có những điểm tựa kinh nghiệm đáng chú ý. Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi và truyền sự tự tin cho toàn đội.

Chia sẻ trước trận, tiền đạo Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh tính khốc liệt của sân chơi châu lục. Văn Dương cho rằng toàn đội cần giữ sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/5, Nam Định sẽ có màn so tài với Selangor FC ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 diễn ra vào lúc 20h00 tối nay 6/5.