中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân

Thứ Hai, 16:20, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá khá cao từ AFC trước trận đấu đầu tiên tại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam đang nhận được khá nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục khi vượt qua U17 Malaysia với tỉ số 3-0 trong trận chung kết.

u17 viet nam duoc afc danh gia cao truoc tran ra quan hinh anh 1
U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao (Ảnh: VFF)

Bước vào VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, qua đó giành vé dự U17 World Cup 2026. Để làm được điều này, thầy trò HLV Cristiano Roland phải ở vị trí nhất hoặc nhì bảng C, cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Trước trận mở màn, U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ AFC. Trong bài viết giới thiệu về các đội tham dự giải, U17 Việt Nam được AFC đánh giá sẽ nỗ lực để duy trì phong độ ở vòng loại với thành tích toàn thắng, ghi được 30 bàn và không thủng lưới bàn nào.

HLV Roland trước đó nhấn mạnh: “Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5).

Như Đạt/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam Cristiano Roland U17 châu Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League: Nổi bật Đình Bắc, vinh danh các nội binh
Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League: Nổi bật Đình Bắc, vinh danh các nội binh

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Đình Bắc. Bên cạnh đó là màn trình diễn xuất sắc từ các nội binh.

Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League: Nổi bật Đình Bắc, vinh danh các nội binh

Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League: Nổi bật Đình Bắc, vinh danh các nội binh

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Đình Bắc. Bên cạnh đó là màn trình diễn xuất sắc từ các nội binh.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest

VOV.VN - Chelsea thi đấu bạc nhược và thua Nottingham Forest 1-3 trong ngày có tới 4 ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên sân Stamford Bridge.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest

VOV.VN - Chelsea thi đấu bạc nhược và thua Nottingham Forest 1-3 trong ngày có tới 4 ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên sân Stamford Bridge.

Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia: Trận chung kết của mùa giải
Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia: Trận chung kết của mùa giải

VOV.VN - Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia được đánh giá mang tính chất quyết định trong cuộc đua vô địch khi hai đội đầu bảng gặp nhau.

Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia: Trận chung kết của mùa giải

Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia: Trận chung kết của mùa giải

VOV.VN - Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia được đánh giá mang tính chất quyết định trong cuộc đua vô địch khi hai đội đầu bảng gặp nhau.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế