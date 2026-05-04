U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao trước trận ra quân

U17 Việt Nam đang nhận được khá nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục khi vượt qua U17 Malaysia với tỉ số 3-0 trong trận chung kết.

U17 Việt Nam được AFC đánh giá cao (Ảnh: VFF)

Bước vào VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, qua đó giành vé dự U17 World Cup 2026. Để làm được điều này, thầy trò HLV Cristiano Roland phải ở vị trí nhất hoặc nhì bảng C, cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Trước trận mở màn, U17 Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ AFC. Trong bài viết giới thiệu về các đội tham dự giải, U17 Việt Nam được AFC đánh giá sẽ nỗ lực để duy trì phong độ ở vòng loại với thành tích toàn thắng, ghi được 30 bàn và không thủng lưới bàn nào.

HLV Roland trước đó nhấn mạnh: “Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5).