Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/4, các đội tuyển của bóng đá Việt Nam tiếp tục ra sân. Vào lúc 20h, ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026 gặp đội chủ nhà Thái Lan.

Đây sẽ là trận đấu quan trọng, ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc của hai đội ở vòng đấu bảng. Trong những lần chạm trán gần đây nhất, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã không còn "sợ" người Thái như trước đây và đã có những thời điểm ĐT Futsal Việt Nam giành được chiến thắng trước đối thủ, tiêu biểu là trận thắng 3-2 tại giải Futsal Đông Nam Á 2024.

Do đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào trận đấu sòng phẳng của ĐT Futsal Việt Nam trước ĐT Futsal Thái Lan vào tối nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/4, U17 nữ Việt Nam có trận đấu với đội nữ trường THPT Iwata Higashi trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Để phục vụ mục tiêu thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ cầu thủ, trận đấu sẽ có 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện đội tuyển U17 nữ Việt Nam đánh giá các vị trí để tìm ra đội hình tốt nhất và xây dựng các phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ.

Chuyến tập huấn Nhật Bản của U17 nữ Việt Nam nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra vào tháng 5/2026, giải đấu U17 nữ Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar.