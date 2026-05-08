Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026

Thứ Sáu, 12:00, 08/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Conference League) giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano trên sân vận động Leipzig tại Đức.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 28/5 (giờ Việt Nam). Đây là trận chung kết thứ 5 trong lịch sử giải đấu.

Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 được tổ chức trên sân vận động Leipzig tại Đức. Đây là nơi từng diễn ra các trận đấu ở World Cup 2006, EURO 2004 và cũng là sân nhà của RB Leipzig – đội bóng thường xuyên góp mặt tại Cúp châu Âu.

lich thi dau chung ket cup c3 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
Hành trình vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 của Crystal Palace và Rayo Vallecano. (Ảnh: UEFA)

Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đó, Crystal Palace mới chỉ chơi 1 trận ở UEFA Intertoto Cup (giải đấu không còn tồn tại) vào năm 1998 còn Rayo Vallecano từng vào tứ kết Cúp C2 châu Âu mùa 2000/2001.

Trên đường vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace đứng thứ 10 ở vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ Zrinjski, AEK Larnaca, Fiorentina, Shakhtar tại các vòng knock-out. Trong khi đó, Rayo Vallecano đứng thứ 5 ở giai đoạn vòng bảng rồi tiếp tục vượt qua Samsunspor, AEK Athens và Strasbourg.

Theo quy định của UEFA, đội vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sẽ được tham dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027 nếu họ không thể giành vé thông qua thứ hạng ở giải quốc nội.

Hoàng Long/VOV.VN
