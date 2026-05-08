Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Conference League) giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano trên sân vận động Leipzig tại Đức.
Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 28/5 (giờ Việt Nam). Đây là trận chung kết thứ 5 trong lịch sử giải đấu.
Trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 được tổ chức trên sân vận động Leipzig tại Đức. Đây là nơi từng diễn ra các trận đấu ở World Cup 2006, EURO 2004 và cũng là sân nhà của RB Leipzig – đội bóng thường xuyên góp mặt tại Cúp châu Âu.
Crystal Palace và Rayo Vallecano đều có lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đó, Crystal Palace mới chỉ chơi 1 trận ở UEFA Intertoto Cup (giải đấu không còn tồn tại) vào năm 1998 còn Rayo Vallecano từng vào tứ kết Cúp C2 châu Âu mùa 2000/2001.
Trên đường vào chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026, Crystal Palace đứng thứ 10 ở vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ Zrinjski, AEK Larnaca, Fiorentina, Shakhtar tại các vòng knock-out. Trong khi đó, Rayo Vallecano đứng thứ 5 ở giai đoạn vòng bảng rồi tiếp tục vượt qua Samsunspor, AEK Athens và Strasbourg.
Theo quy định của UEFA, đội vô địch Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sẽ được tham dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027 nếu họ không thể giành vé thông qua thứ hạng ở giải quốc nội.