  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026

Thứ Sáu, 09:35, 08/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 giữa Freiburg và Aston Villa trên sân vận động Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 giữa Freiburg và Aston Villa sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 21/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Besiktas Park tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Freiburg và Aston Villa sẽ tranh chức vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Freiburg lọt vào một trận chung kết Cúp châu Âu. Trong khi đó, Aston Villa có lần đầu vào chung kết Cúp châu Âu kể từ sau chức vô địch Cúp C1 châu Âu mùa 1981/1982.

Cá nhân HLV Unai Emery có cơ hội giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu lần thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân, sau khi từng dẫn dắt Villarreal đăng quang năm 2020/2021 và Sevilla lên ngôi ở các mùa 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Trên đường vào chung kết Cúp C2 châu Âu mùa này, Aston Villa đã đứng thứ 2 ở giai đoạn vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ knock-out Lille, Bologna, Nottingham Forest. Phía bên kia chiến tuyến, Freiburg đứng thứ 7 ở vòng bảng rồi vượt qua Genk, Celta Vigo, Braga.

Đường vào chung kết Cúp C2 châu Âu của Freiburg và Aston Villa. (Ảnh: UEFA)

Địa điểm diễn ra trận chung kết Cúp C2 châu Âu mùa này là sân Besiktas Park, nơi từng tổ chức trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea vào năm 2019. Sân bóng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ có sức chứa 40.000 khán giả.

Theo quy định của UEFA, đội vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 sẽ giành quyền tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 nếu họ không thể giành vé dự đấu trường này tại giải quốc nội.

Hiện tại, Aston Villa đang đứng thứ 5 ở Ngoại hạng Anh – vị trí được dự Cúp C1 châu Âu mùa tới và hơn 6 điểm so với Bournemouth khi giải đấu chỉ còn lại 3 vòng nữa. Trong khi đó, Freiburg đang đứng thứ 7 tại Bundesliga và đã hết hy vọng cạnh tranh vị trí dự Cúp C1 châu Âu tại giải quốc nội.

Tag: Freiburg Aston Villa Cúp C2 châu Âu
Xác định 2 đội vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal đua vô địch với Man City

Real Madrid ra thông báo chính thức về vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde

