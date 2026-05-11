  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với World Cup

Thứ Hai, 16:02, 11/05/2026
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với VCK World Cup U17 nữ 2026 khi thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

16:07
Đội hình ra sân của U17 nữ Việt Nam trước U17 nữ Australia. (Ảnh: AFC)

U17 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin trong trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026. Các học trò của HLV Masahiko Okiyama duy trì cự ly đội hình kín kẽ và kéo U17 nữ Australia vào thế trận giằng co. Tiếc rằng, các cầu thủ áo đỏ đã không thể trụ vững khi đối phương liên tục nhồi bóng vào vòng cấm ở quãng thời gian giữa hiệp 1.

U17 nữ Australia mở tỷ số ở phút 28 khi Frideriki Karaberis đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Jugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leyla Hussein.

U17 nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh là U17 nữ Australia. (Ảnh: AFC)

Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành U17 nữ Australia.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia và dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 cũng như lỗi hẹn với tấm vé tham dự VCK World Cup 2026. Trong khi đó, U17 nữ Australia tiến vào bán kết gặp U17 nữ Nhật Bản.

10:30
U17 nữ Australia là đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận tứ kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia lúc 14h hôm nay 11/5. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Xét về thực lực, U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì U17 nữ Australia thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa Lebanon 1-1, cơ hội chiến thắng cho U17 nữ Việt Nam không phải là không có. Nếu so với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên thì Australia chính là đối thủ "mềm nhất" có thể của thầy trò HLV Masahiko Okiyama.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết: “Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây. Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng, tuy nhiên mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm”.

Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Cẩm My cho biết: "Lần đầu dự một giải quốc tế, U17 nữ Việt Nam đã học tập được rất nhiều sau vòng đấu bảng và đã thi đấu tốt để vào tứ kết. U17 nữ Australia là đội bóng mạnh, có lợi thế thể hình nhưng  U17 nữ Việt Nam tự tin có thể cạnh tranh được, nhằm hướng tới chiến thắng. Mục tiêu trước mắt là hạn chế những pha tấn công của đối thủ". 

13:03
Đội hình xuất phát của U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Danh sách đăng ký thi đấu của U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia. (Ảnh: AFC)
14:00

Trận đấu bắt đầu!!! U17 nữ Australia giao bóng

Đội trưởng U17 nữ Việt Nam và đội trưởng U17 nữ Australia cùng tổ trọng tài. (Ảnh: AFC)
14:05

4': Giải tỏa áp lực!!! Thủ môn Cẩm My kịp thời băng ra phá bóng, hóa giải nỗ lực thoát xuống của đối phương.

14:10

7': Dứt điểm hụt!!! Maeve Nicholas đánh đầu trượt sau quả phạt góc của U17 nữ Australia.

14:11

10': Nỗ lực bất thành!!! U17 nữ Việt Nam đưa bóng vào vòng cấm đối phương nhưng Ngọc Anh không theo kịp đường chuyền của đồng đội.

14:17

15': Phòng ngự vững vàng!!! Thủ môn Cẩm My bắt gọn bóng trong tình huống hỗn loạn sau khi Kaya Jugovic có pha đánh đầu ở quả phạt góc.

14:20

19': Cơ hội của U17 nữ Việt Nam!!! Cầu thủ áo đỏ đánh đầu bất thành trong tình huống phạt góc.

14:26

25': U17 nữ Australia thử vận may!!! Frideriki Karaberis tung cú sút từ cự ly khoảng 20m nhưng không thắng được thủ môn Cẩm My.

14:27

26': KHÔNG VÀO!!! Kaya Jugovic có cơ hội trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm quá nhẹ và đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Cẩm My đã chờ sẵn.

14:30

28': VÀO!!! U17 nữ Việt Nam 0-1 U17 nữ Australia

Frideriki Karaberis đá bồi thành bàn sau khi thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của  Kaya Jugovic.

U17 nữ Australia phá vỡ thế quân bình. (Ảnh: AFC)
14:32

31': VÀO!!! U17 nữ Việt Nam 0-2 U17 nữ Australia

U17 nữ Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua khi đối phương gia tăng sức ép. Leyla Hussein nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Australia sau cú dứt điểm cận thành.

Các cầu thủ U17 nữ Australia ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: AFC)
14:38

36': Nguy hiểm!!! Các hậu vệ U17 nữ Việt Nam kịp thời bọc lót để ngăn chặn tình huống đột phá của Kaya Jugovic.

14:43

41': U17 nữ Việt Nam uy hiếp khung thành!!! Cú sút táo bạo của Thu Phương đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

14:45

42': U17 NỮ VIỆT NAM SUÝT RÚT NGẮN TỶ SỐ!!! Minh Ánh thoát xuống đối mặt thủ môn và nỗ lực dứt điểm nhưng hậu vệ U17 nữ Australia kịp lùi về ngăn trái bóng lăn qua vạch vôi.

14:46

45': Nỗ lực tìm bàn gỡ!!! U17 nữ Việt Nam đẩy cao đội hình, cố gắng gây sức ép lên đối phương trong quãng thời gian cuối hiệp 1.

14:48

Hiệp 1 kết thúc!!! U17 nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với tỷ số bất lợi 0-2 trước U17 nữ Australia.

Ảnh: VFF
15:03

Hiệp 2 bắt đầu!!! U17 nữ Việt Nam giao bóng

15:06

48': Đáng tiếc!!! U17 nữ Việt Nam pressing quyết liệt để đoạt bóng ở giữa sân nhưng lại phối hợp chệch nhịp khi có đà dâng lên tấn công.

15:13

53': U17 nữ Việt Nam ép sân!!! Minh Ánh nhận đường chuyền của Hồng Thái rồi tung cú sút nhưng bị hậu vệ đối phương chặn lại.

15:16

58': KHÔNG VÀO!!! Khán giả trên sân ồ lên tiếc nuối khi Minh Ánh đưa bóng đi vọt xà ngang sau pha ra chân trong vòng cấm U17 nữ Australia.

U17 nữ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. (Ảnh: AFC)
15:21

61': U17 nữ Việt Nam thay người!!! Yến Linh, Thanh Lam vào thế chỗ Hoàng Thị Giang, Thu Phương.

15:28

68': Pha bóng ấn tượng!!! Các hậu vệ U17 nữ Việt Nam có tình huống đua tốc độ ấn tượng để bẻ gãy đợt phản công của U17 nữ Australia.

15:30

71': Đáng tiếc!!! U17 nữ Việt Nam chuyển trạng thái nhịp nhàng để thoát pressing, nhưng Ngọc Ánh lại chuyền bóng lỗi khi cơ hội tấn công đã hình thành.

Ngọc Ánh là một trong những mũi tấn công chủ lực U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: AFC)
15:35

75': Dứt điểm!!! Minh Ánh đánh đầu chệch mục tiêu sau nỗ lực tạt bóng của Thanh Lam.

15:35

76': U17 nữ Việt Nam thay người bất đắc dĩ!!! Cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2 là Thanh Lam dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Phương Thảo.

15:39

80': Nỗ lực bất thành!!! Phương Thảo bứt tốc đầy quyết tâm bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm nhưng không đồng đội nào kịp tiếp ứng.

15:45

86': Nguy hiểm!!! Thủ môn Cẩm My và các hậu vệ U17 nữ Việt Nam thi đấu lăn xả để ngăn đối phương dứt điểm sau tình huống phạt góc.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen. (Ảnh: AFC)
15:52

90'+2: Không được!!! Hồng Thái đón đường chuyền của Hà Vi rồi tung cú sút nhưng bị đối phương chặn lại.

15:55

HẾT GIỜ!!! U17 nữ Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước U17 nữ Australia tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026.

Trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Australia tứ kết U17 nữ châu Á 2026

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam U17 Việt Nam U17 nữ Australia
Tin liên quan

Kịch bản nào để U17 Việt Nam giành vé dự World Cup?

VOV.VN - Kịch bản để U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á 2026 và giành vé tham dự U17 World Cup 2026 trong lượt trận cuối tại bảng C.

Tuyển thủ U17 nữ Việt Nam tự tin vào tấm vé World Cup

VOV.VN - Thủ môn Trần Thị Cẩm My chia sẻ quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam thắng Australia để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

U17 Việt Nam xốc lại tinh thần sau trận thua ngược U17 Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Cristiano Roland động viên tinh thần các cầu thủ U17 Việt Nam trong phòng thay đồ sau trận thua U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026.

