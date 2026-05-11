Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: U17 nữ Việt Nam lỗi hẹn với World Cup

16:07

Đội hình ra sân của U17 nữ Việt Nam trước U17 nữ Australia. (Ảnh: AFC)

U17 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin trong trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026. Các học trò của HLV Masahiko Okiyama duy trì cự ly đội hình kín kẽ và kéo U17 nữ Australia vào thế trận giằng co. Tiếc rằng, các cầu thủ áo đỏ đã không thể trụ vững khi đối phương liên tục nhồi bóng vào vòng cấm ở quãng thời gian giữa hiệp 1.

U17 nữ Australia mở tỷ số ở phút 28 khi Frideriki Karaberis đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Jugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leyla Hussein.

U17 nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh là U17 nữ Australia. (Ảnh: AFC)

Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành U17 nữ Australia.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia và dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 cũng như lỗi hẹn với tấm vé tham dự VCK World Cup 2026. Trong khi đó, U17 nữ Australia tiến vào bán kết gặp U17 nữ Nhật Bản.