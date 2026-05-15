Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 15/5, các cặp đấu tứ kết đầu tiên của giải sẽ được tổ chức. Vào lúc 23h, U17 Tajikistan sẽ gặp U17 Nhật Bản.

U17 Nhật Bản với tư cách là đội nhất bảng B cùng thành tích toàn thắng ở vòng bảng, được đánh giá cao hơn U17 Tajikistan. Tuy vậy, đại diện Trung Á với những gì đã thể hiện trong trận hòa U17 Saudi Arabia tại vòng bảng hoàn toàn có cơ hội để cạnh tranh suất vào bán kết.

Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Tajikistan đang có những bước phát triển rất lớn thời gian qua với 3 lần dự U17 World Cup trong 4 lần gần nhất giải đấu được tổ chức nên thầy trò HLV Kayosov cũng có cơ sở để tự tin trong trận đấu tối nay.

Tại trận tứ kết thứ hai bắt đầu lúc 0h rạng sáng 16/5, U17 Saudi Arabia sẽ gặp U17 Trung Quốc. Chủ nhà Saudi Arabia đã trải qua vòng bảng ấn tượng với hàng công tốt nhất giải (ghi 11 bàn thắng) được xem như đội bóng mạnh hơn so với U17 Trung Quốc.

Về phần U17 Trung Quốc, đội bóng này thua cả 2 trận đầu tiên nhưng đã có chiến thắng quan trọng trước Qatar ở trận đấu cuối cùng vòng bảng nên đang có sự tự tin rất lớn.