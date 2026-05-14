Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

Theo lịch thi đấu vòng tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 23h00 ngày 15/5/2026 với cuộc đọ sức giữa U17 Nhật Bản và U17 Tajikistan. Ngay sau đó, vào lúc 00h00 ngày 16/5/2026, U17 Saudi Arabia sẽ bước vào trận quyết chiến với U17 Trung Quốc.

Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026.

Tới 23h00 ngày 16/5, tấm vé vào bán kết thứ ba sẽ được định đoạt trong màn so tài tâm điểm giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc. Cuối cùng, khép lại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là cuộc đối đầu đáng chú ý diễn ra lúc 00h00 ngày 17/5/2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.

Trận đấu muộn nhất vòng tứ kết U17 châu Á 2026 mang nhiều cảm xúc dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi U17 Australia chính là đối thủ đầy duyên nợ mà U17 Việt Nam từng xuất sắc vượt qua với tỷ số 2-1 tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 trên hành trình bước lên đỉnh vinh quang.