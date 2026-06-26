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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 26-6: Pháp và Tây Ban Nha ra trận

Thứ Sáu, 05:15, 26/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 26/6 rạng sáng 27/6, Pháp với Tây Ban Nha đá lượt trận cuối vòng bảng.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 26/6 và rạng sáng ngày 27/6, người hâm mộ được chứng kiến loạt trận cuối vòng bảng vô cùng gay cấn. Tâm điểm của loạt trận này dồn về sự xuất hiện của các ứng cử viên vô địch hàng đầu châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ. Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp toàn bộ các cuộc đối đầu này trên hai kênh sóng quen thuộc là VTV2 và VTV3 để phục vụ người hâm mộ.

Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ Mỹ, Paraguay chạm trán Australia

Mở màn cho ngày thi đấu, người hâm mộ sẽ chứng kiến hai cuộc đọ sức hấp dẫn diễn ra vào khung giờ 09h00 sáng ngày 26/6. Trên kênh VTV3, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với đối thủ mạnh là tuyển Mỹ. Do Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại và Mỹ cũng giành vé đi tiếp với ngôi đầu nên đây là trận cầu mang tính chất thủ tục

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 26/6 rạng sáng 27/6.

Cùng thời điểm đó, kênh VTV2 truyền hình trực tiếp cuộc chạm trán cân tài cân sức giữa Paraguay vs Australia, nơi cả hai đại diện đều đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Na Uy tranh ngôi đầu với Pháp

Tiếp nối lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 27/6 hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính. Vào lúc 02h00, nhà đương kim á quân Pháp sẽ chạm trán đại diện Bắc Âu Na Uy để tranh ngôi đầu bảng. Trận cầu đinh này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Ở màn so tài diễn ra cùng giờ trên sóng VTV2, đại diện châu Phi Senegal đối đầu với đối thủ đến từ châu Á là Iraq.

Uruguay vs Tây Ban Nha đại chiến

Khung giờ sáng ngày 27/6 tiếp tục mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho khán giả xem truyền hình. Lúc 07h00, người hâm mộ không thể bỏ qua trận đại chiến giữa Uruguay vs Tây Ban Nha trên kênh VTV3. Lối chơi kiểm soát bóng kỹ thuật của đội bóng xứ sở bò tót sẽ đối đầu trực diện với sự tinh quái và mạnh mẽ của đại diện Nam Mỹ. Trận đấu cùng giờ trên VTV2 là cuộc cạnh tranh giữa Cabo Verde vs Saudi Arabia.

Khép lại ngày thi đấu sôi động, vào lúc 10h00 sáng ngày 27/6, đội tuyển Bỉ đọ sức với New Zealand trên sóng VTV3, trong khi đại diện Bắc Phi Ai Cập chạm trán Iran trên kênh VTV2.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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