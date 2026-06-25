English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026: Căng như dây đàn

Thứ Năm, 14:30, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Bảng D World Cup 2026 sẽ kết thúc với lượt trận cuối cùng diễn ra đồng loạt vào lúc 9h ngày 26/6. Trên sân Levi's ở Santa Clara, California (Mỹ) diễn ra màn so tài giữa Paraguay và Australia.

nhan dinh paraguay vs australia bang d world cup 2026 cang nhu day dan hinh anh 1

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Sau 2 lượt trận đã qua, mỗi đội đều có 3 điểm. Tuy nhiên, Australia đang có hiệu số là 0, tốt hơn so với hiệu số -2 của Paraguay.

Do đó, Australia đang tạm thời xếp thứ 2 của bảng D và chỉ cần hòa, Australia sẽ chính thức giành quyền vào vòng tiếp theo với ngôi nhì bảng. Xét những gì đã diễn ra, mục tiêu có 1 điểm của Australia hoàn toàn có thể thực hiện được.

Dưới thời Tony Popovic, Socceroos vẫn duy trì được bản sắc quen thuộc: tổ chức tốt, giàu thể lực và cực kỳ khó bị đánh bại. Dù thất thủ 0-2 trước Mỹ ở lượt trận thứ hai, Australia không đánh mất sự chắc chắn vốn là nền tảng cho thành công của họ.

Với sự chắc chắn của hàng thủ cộng thêm những nhân tố giàu tốc độ trên hàng công như Irankunda, Traore, Australia hoàn toàn có thể tạo nên những khó khăn cho Paraguay.

Về phần đại diện Nam Mỹ, đội bóng này cũng là hiện thân của lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở 2 lượt đầu tiên chưa mang đến sự hài lòng cho thầy trò HLV Gustavo Alfaro, đặc biệt là trận thua 1-4 ngày ra quân trước ĐT Mỹ.

Chính trận thua đậm đó đã khiến Paraguay trở thành đội bất lợi trong cuộc đua với Australia. Dù Paraguay đã thể hiện được sự lỳ lợm trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở thế thiếu người nhưng đó là trận đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ tự thua khi tấn công kém hiệu quả hơn là hàng thủ Paraguay đã chơi thật sự quá tốt.

nhan dinh paraguay vs australia bang d world cup 2026 cang nhu day dan hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Paraguay sẽ cần chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu không thể thắng, 1 điểm cũng giúp đại diện Nam Mỹ có cơ hội lớn đẻ tiến vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vì thế, đây được dự báo là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng có nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Australia sở hữu lợi thế về vị trí trên BXH và sự ổn định trong hệ thống chiến thuật.

Paraguay lại mang theo động lực của đội bóng ở thế yếu hơn. Trong một trận đấu mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, yếu tố quyết định có lẽ sẽ nằm ở những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Trận đấu Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil
Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

VOV.VN - Neymar cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Djalma Santos, Cafu và Pelé khi ra sân ở trận thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại vòng bảng World Cup 2026.

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

VOV.VN - Neymar cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Djalma Santos, Cafu và Pelé khi ra sân ở trận thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại vòng bảng World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Curacao vs Bờ Biển Ngà thuộc khuôn khổ bảng E World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/6.

Cầu thủ Qatar bị treo giò 5 trận vì đá gãy chân đối phương ở World Cup 2026
Cầu thủ Qatar bị treo giò 5 trận vì đá gãy chân đối phương ở World Cup 2026

VOV.VN - Tiền vệ Madibo của Qatar bị treo giò 5 trận vì pha vào bóng khiến Koné gãy chân ở trận đấu tại World Cup 2026.

Cầu thủ Qatar bị treo giò 5 trận vì đá gãy chân đối phương ở World Cup 2026

Cầu thủ Qatar bị treo giò 5 trận vì đá gãy chân đối phương ở World Cup 2026

VOV.VN - Tiền vệ Madibo của Qatar bị treo giò 5 trận vì pha vào bóng khiến Koné gãy chân ở trận đấu tại World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế