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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 2/7: Bồ Đào Nha gặp Croatia

Thứ Năm, 05:15, 02/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 2/7 rạng sáng 3/7, Bồ Đào Nha đối đầu với Croatia, Tây Ban Nha so tài với Áo.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 2/7 rạng sáng 3/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội.

Theo đó, vào lúc 7h ngày 2/7, đội đồng chủ nhà Mỹ sẽ có màn so tài với Bosnia. Với dàn cầu thủ chất lượng hơn và được sự cổ vũ của khán giả, Mỹ đủ sức đánh bại đại diện châu Âu trong 90 phút, nếu như chơi đúng sức.

Trong khi đó, vào lúc 2h ngày 3/7, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán thử thách mang tên Áo. Sau màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng, Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch ở vòng 32 đội.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 1-7 rạng sáng 2-7.

Trước trận đấu này, cổ động viên của Tây Ban Nha nhận tin vui khi từ Lamine Yamal, cầu thủ của Barca cho biết: “Tôi đang cảm thấy rất ổn và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua các buổi tập với quyết tâm cao độ cùng sự háo hức hướng tới thời khắc này. Thể lực của tôi hiện đạt khoảng 80 đến 90% và đang tiếp tục tiến triển tốt chứ không hề thuyên giảm. Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút”.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, vào lúc 06h00 sáng ngày 3/7. Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu sinh tử với đối thủ đầy bản lĩnh là Croatia.

Ronaldo cùng các đồng đội đã trải qua vòng bảng vô cùng khó khăn. Trong khi đó, Croatia sau trận thua tuyển Anh đã thi đấu đầy bản lĩnh để có được 6 điểm và giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng L. Do đó, cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Khép lại loạt trận buổi sáng 3/7, đội tuyển Thụy Sĩ đụng độ đại diện châu Phi Algeria vào lúc 10h00. Đài Truyền hình Việt Nam gửi đến khán giả trọn vẹn trận đấu này trên sóng VTV3.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
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