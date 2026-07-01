Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

Trong thông báo mới nhất, CLB Hà Tĩnh xác nhận, đội bóng này chia tay 11 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo đó, những cầu thủ rời đội bóng núi Hồng gồm có: Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Welder Jesus, Đoàn Công Thành, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Viết Đại và Võ Ngọc Cường.

CLB Hà Tĩnh chính thức chia tay 11 cầu thủ.

Trong số những cầu thủ chia tay Hà Tĩnh, Mai Sỹ Hoàng là gương mặt khiến cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh tiếc nuối nhất. Bởi hậu vệ này là trụ cột không thể thay thế của đội bóng.

Ở mùa giải 2025/2026, Mai Sỹ Hoàng ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Cựu cầu thủ SLNA là một trong những hậu vệ trái chơi ổn định nhất V-League mùa giải 2025/2026.

Theo một số nguồn tin, Mai Sỹ Hoàng chuẩn bị gia nhập Hà Nội FC. Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, đây không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1999 mà Hà Nội FC sẽ có thêm một hậu vệ cánh chất lượng để hiện thực hóa tham vọng ở mùa giải 2026/2027.