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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 27/6: Anh, Bồ Đào Nha ra sân

Thứ Bảy, 05:15, 27/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 27/6 rạng sáng 28/6 sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng bảng, nơi những đội bóng lớn như Anh, Bồ Đào Nha và Argentina ra trận.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 27/6 rạng sáng 28/6, người hâm mộ được chứng kiến tám trận đấu còn lại của vòng bảng, trong đó nhiều đội bóng hàng đầu thế giới sẽ chính thức ngã ngũ về tấm vé đi tiếp. Toàn bộ các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mở màn ngày thi đấu vào lúc 10h00 ngày 27/6 sẽ diễn ra hai trận đấu là New Zealand chạm trán Bỉ trên sóng VTV3, trong khi Ai Cập và Iran tranh tài trên VTV2. Đây đều là những cuộc đối đầu mang tính quyết định, khi các đội buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 27/6 rạng sáng 28/6.

Bước sang rạng sáng 28/6, khung giờ 04h00 tiếp tục nóng bỏng với hai trận cầu hấp dẫn. Tuyển Anh ra sân gặp Panama được trực tiếp trên VTV2. Song song đó, Croatia sẽ đối đầu với Ghana trên VTV3 trong cuộc chiến không khoan nhượng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, trận đấu được mong chờ nhất trong ngày diễn ra vào 06h30 ngày 28/6, khi Bồ Đào Nha bước vào cuộc thư hùng với Colombia trên VTV2. Đại diện châu Âu với dàn cầu thủ đẳng cấp được đánh giá cao hơn, song Colombia không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Cùng khung giờ này, CHDC Congo và Uzbekistan thi đấu trên VTV10.

Kết thúc ngày thi đấu vào lúc 09h00 là hai trận đấu giữa Algeria đối mặt với Áo trên VTV2, trong khi trận đấu tâm điểm nhất thuộc về Jordan và Argentina trên VTV3. Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina cùng ngôi sao Lionel Messi được kỳ vọng sẽ khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn ấn tượng trước Jordan.

Khán giả Việt Nam theo dõi trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 27/6 trên VTV2, VTV3 và VTV10. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Yến Hoàng/VOV.VN
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