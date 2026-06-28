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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 28/6: Nam Phi so tài Canada

Chủ Nhật, 05:15, 28/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 28/6 rạng sáng 29/6, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Bồ Đào Nha, Argentina tranh tài.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 28/6 rạng sáng 29/6, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 5 trận đấu. Trong đó 4 trận đấu ở lượt cuối vòng bảng và 1 trận đấu sớm nhất của vòng knock-out.

Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phát sóng trực tiếp loạt trận khép lại vòng bảng của Argentina, Bồ Đào Nha, đồng thời mang đến trận đấu sớm nhất của vòng knock-out giữa Nam Phi và Canada trên các kênh VTV2, VTV3 và VTV10.

Ở khung 06h30 sáng ngày 28/6, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào lượt trận cuối vòng bảng đầy toan tính trước đối thủ Nam Mỹ là Colombia. Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp cuộc đọ sức này trên kênh VTV2. Cùng thời điểm đó, CHDC Congo chạm trán Uzbekistan trong một thế trận không khoan nhượng. Người hâm mộ theo dõi trận đấu này trên sóng VTV10.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 28/6 rạng sáng 29/6.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ở khung giờ 09h00 sáng ngày 28/6, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng gặp đại diện châu Á là Jordan. Kênh VTV3 phát sóng trực tiếp trận cầu tâm điểm này. Song song với đó, Algeria đụng độ tuyển Áo trong trận đấu mà Đài Truyền hình Việt Nam gửi đến khán giả qua kênh VTV2.

Đặc biệt, vào sáng ngày 29/6, guồng quay của World Cup 2026 chính thức chuyển sang một trang mới vô cùng khốc liệt. Vào lúc 02h00, Nam Phi đối đầu Canada trong trận đấu sớm nhất của vòng knock-out. Kênh VTV3 tường thuật trực tiếp màn so tài này. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
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