Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 30/6: Pháp đấu Thụy Điển

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 30/6 rạng sáng 1/7 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng loại trực tiếp. Người hâm mộ trên toàn cầu sẽ chứng kiến các ông lớn như Hà Lan, Mexico hay Pháp ra sân tranh tài để giành vé đi tiếp. Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp toàn bộ loạt trận này trên kênh VTV3.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 30/6 rạng sáng 1/7.

Hà Lan vs Morocco đọ sức

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay vào lúc 08h00 ngày 30/6, Hà Lan sẽ chạm trán Morocco trong màn so tài đáng chú ý. “Cơn lốc màu da cam” đang thể hiện bộ mặt tích cực và nuôi tham vọng tiến xa, nhưng đại diện châu Phi không hề dễ bị khuất phục khi từng cầm hòa Brazil ở trận ra quân. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, hấp dẫn và sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3.

Bờ Biển Ngà vs Na Uy so tài

Bờ Biển Ngà viết nên lịch sử khi có lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Đội bóng này cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ với 9 bàn thắng, 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đạt phong độ cao với hàng công bùng nổ ghi 12 bàn/5 trận, trong đó Haaland là đầu tàu với 4 pha lập công tại World Cup 2026. Đây là cặp đấu cân bằng khi Bờ Biển Ngà chơi kỷ luật còn Na Uy mạnh phản công và không chiến, nhưng hàng thủ đội bóng Bắc Âu vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Pháp vs Thụy Điển đối đầu

Pháp khẳng định sức mạnh khi toàn thắng vòng bảng World Cup 2026, ghi 10 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Với dàn sao như Mbappe, Dembele, Olise… Pháp kiểm soát thế trận vượt trội và duy trì pressing hiệu quả. Trong khi đó, Thụy Điển vào vòng knock-out khá chật vật và còn tổn thất lực lượng. Với phong độ và đẳng cấp vượt trội, Les Bleus được dự đoán sẽ giành vé đi tiếp.

Mexico vs Ecuador chạm trán

Mexico bước vào vòng knock-out với phong độ ấn tượng khi toàn thắng vòng bảng và chưa thủng lưới. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt, chơi kỷ luật và tận dụng cơ hội hiệu quả với các mũi nhọn như Raul Jimenez hay Julian Quinones. Tuy nhiên, Ecuador là đối thủ khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, hứa hẹn tạo ra thế trận giằng co.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu ở World Cup 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.