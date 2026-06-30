Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30-6: Brazil ngược dòng kịch tính loại Nhật Bản

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Nếu nhìn vào tên tuổi, Brazil rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Đội bóng của Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius, Matheus Cunha. Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng. Trước một Nhật Bản được tổ chức cực kỳ khoa học, Selecao sẽ phải vượt qua bài kiểm tra chiến thuật khó hơn rất nhiều so với những gì họ từng trải qua ở vòng bảng.

Sức mạnh lớn nhất của Brazil nằm ở khả năng tạo đột biến. Vinicius, Cunha hay Rayan đều có thể phá vỡ thế cân bằng bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý giàu cảm hứng. Tuy nhiên, càng nhiều ngôi sao, Brazil càng có xu hướng đẩy cao đội hình để tạo áp lực liên tục. Đó cũng chính là điều Nhật Bản chờ đợi.

Samurai xanh không phải mẫu đội bóng thích kiểm soát bóng quá nhiều. Họ xây dựng lối chơi trên nền tảng của một khối đội hình cực kỳ chặt chẽ, thu hẹp tối đa khoảng trống ở trung lộ trước khi tung ra những đòn phản công với tốc độ rất cao. Chỉ cần đoạt bóng thành công, các đường chuyền thẳng đứng lập tức được triển khai, còn các cầu thủ tuyến trên liên tục di chuyển không bóng và hoán đổi vị trí để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Đó là lý do Brazil phải đặc biệt cẩn trọng với khoảng trống phía sau hàng tiền vệ cũng như hai hậu vệ biên. Nếu những mũi tấn công của Selecao dâng quá cao mà không có sự cân bằng trong khâu phòng ngự, Nhật Bản đủ khả năng trừng phạt bằng những pha chuyển trạng thái chỉ trong vài giây. Khi ấy, cặp trung vệ Brazil sẽ phải đối mặt với bài toán rất khó: vừa giữ cự ly đội hình, vừa theo kèm những tiền đạo Nhật liên tục đổi hướng di chuyển ở 1/3 sân cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng hiểu rằng chỉ cần để lộ một khoảng trống, họ sẽ phải trả giá trước chất lượng cá nhân vượt trội của Brazil. Vì vậy, đội bóng châu Á gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với khối phòng ngự đồng bộ, ưu tiên bọc lót theo vị trí thay vì lao vào tranh chấp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là khóa những pha cắt vào trung lộ của các tiền đạo cánh Brazil, đồng thời hạn chế tối đa các quả căng ngang sệt vốn là vũ khí sở trường của các vũ công Samba.