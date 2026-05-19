Lịch thi đấu vòng 20 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Đồng Nai lên V-League?

Theo lịch thi đấu vòng 20 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, đội đầu bảng Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách trước CLB TP.HCM. Nếu như giành chiến thắng ở vòng đấu này, đồng thời Bắc Ninh đánh rơi điểm số, Đồng Nai sẽ lên chơi V-League 2026/2026 sớm 2 vòng đấu.

Lịch thi đấu vòng 20 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Bởi sau 19 vòng đấu, Đồng Nai có 44 điểm, tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Bắc Ninh. Đội bóng của HLV Việt Thắng đang thể hiện phong độ hủy diệt khi giành 13 chiến thắng, 5 hòa và 1 thua ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu 20 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Bắc Ninh sẽ được chơi trên sân nhà trước đội cuối bảng Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh. Nếu giành chiến thắng, CLB Bắc Ninh sẽ khiến Đồng Nai chưa thể lên hạng sau vòng đấu này.

