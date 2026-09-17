Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027: HAGL và Hà Nội FC dễ thở

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027

Theo lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027, HAGL sẽ đối đầu với đội bóng đang chơi ở giải Hạng nhất Quốc gia là Hưng Yên. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Quang Trãi giành chiến thắng, qua đó ẵm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027.

Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Đà Nẵng. Mặc dù đang có phong độ không cao, nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng phong độ, Văn Quyết cùng đội đội sẽ có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027, các đội bóng ở V-League như Hải Phong sẽ gặp Cần Thơ, Bắc Ninh làm khách của Long An và Hà Tĩnh làm khách trước Phú Thọ.